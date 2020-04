En La Prueba ponemos a prueba al presidente de Tigo

El presidente de Tigo, Marcelo Cataldo, se midió a responder algunas preguntas de los oyentes sobre los mitos y realidades de coronavirus.

¿Tiene el mismo efecto limpiarse la cara con toallas desmaquilladoras que lavarse con agua y jabón?

No, no tiene el mismo efecto.

¿La COVID-19 se puede adquirir por las heces o flatulencias?

No

¿En el conteo que hace el ministerio de Salud, sobre las cifras de contagios, le restan los que han sido recuperados del virus?

No, porque se llevan los tres números por aparte: contagiados, recuperados y muertes.

Para aclarar estas preguntas, nos acompañó Otto Sussman, especialista en Enfermedades Infecciosas, quien explicó que:

No, no tiene el mismo efecto. "Las toallitas, a menos que tengan soluciones antisépticas, van a ejercer efecto de limpieza pero no van a desnaturalizar el virus".

No se ha demostrado una transición fecal del virus, por eso es recomendable el lavado de manos después de ir al baño.

"Siempre llevamos el número total de casos, segregados en contagios, muertes y recuperados"

Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

Usted puede compartir sus inquietudes a través de notas de voz por Whatsapp al 316 4682635 y con expertos resolveremos los mitos y realidades de la COVID-19.

Lea en La W: En La Prueba ponemos a prueba al alcalde de Medellín