“¿Era necesario?”: Petro cuestionó decisión de enviar a la cárcel a exministros Velasco y Bonilla

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar la decisión judicial de enviar a la cárcel, por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco.

Petro dijo que tanto la decisión de libertad para el expresidente Álvaro Uribe como la orden de encarcelamiento contra Bonilla y Velasco fueron adoptadas por la misma magistrada, lo que, a su juicio, amerita un debate público sobre el criterio aplicado en ambos casos.

Subrayó que el caso del ministro de Hacienda corresponde a un hombre de 76 años, “acabado de salir de cuidados intensivos”, sin antecedentes judiciales, doctor en Economía y profesor universitario.

Petro aseguró que no le consta que el exministro de Hacienda haya realizado cupos indicativos para parlamentarios y recordó que, durante su Gobierno, suspendió “cualquier giro a proyectos de congresistas de la comisión interparlamentaria”.

Añadió que la relación del ministro de Hacienda con las comisiones económicas del Congreso y con la comisión interparlamentaria de crédito público es “obligatoria” dentro del trámite institucional del presupuesto.

Petro también cuestionó el momento en el que se produjo el encarcelamiento de Bonilla y Velasco, señalando que ocurrió el último día de trabajo judicial antes del inicio de la vacancia, lo que, según dijo, genera un impacto directo sobre sus familias en plena temporada de fin de año. “¿Era necesario? ¿Hay justicia u odio?”, planteó el presidente.

