Rubio dijo estar “confiado” en que varios países mandarán tropas a Gaza

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el viernes estar convencido de que varios países enviarán tropas para participar en la fuerza internacional de estabilización destinada a consolidar la frágil tregua en Gaza.

“Me siento muy confiado de que contamos con varios países aceptables para todas las partes involucradas que están dispuestos a dar un paso al frente y formar parte de esa fuerza de estabilización”, dijo Rubio en rueda de prensa en Washington.

Escuche W Radio en vivo aquí: