Rubio dijo estar “confiado” en que varios países mandarán tropas a Gaza

Israel sigue esperando la entrega del último cadáver de un rehén retenido en Gaza antes de iniciar las negociaciones sobre la segunda fase del acuerdo.

Marco Rubio, Gaza. Fotos: AFP.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el viernes estar convencido de que varios países enviarán tropas para participar en la fuerza internacional de estabilización destinada a consolidar la frágil tregua en Gaza.

Me siento muy confiado de que contamos con varios países aceptables para todas las partes involucradas que están dispuestos a dar un paso al frente y formar parte de esa fuerza de estabilización”, dijo Rubio en rueda de prensa en Washington.

