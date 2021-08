Estas son las claves para superar la pandemia

En Colombia y el mundo se viven las situaciones más complejas de las últimas décadas por cuenta de la pandemia del COVID-19. Pero en medio de la confusión, la solidaridad y la cooperación han sido aliadas para buscar mejores de herramientas de supervivencia.

Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, manifestó que “de no haber sido por el intercambio de información científica acerca de este nuevo virus, no hubiese sido posible su identificación y detección de manera temprana. Con lo cual la velocidad de contagio y las cifras de fallecidos hubiesen sido más complejas”.

También otras formas de cooperación que han ayudado a salvar vidas son la disposición del talento humano en salud, y las acciones comunitaritas a los adultos mayores para proveerles sus demandas, entre otras.

Bautista instó a las personas a ser más conscientes del poder que tienen sus acciones. “Las cifras vienen mostrando el costo que la sociedad debe asumir por la falta de entendimiento. Por eso, en la solidaridad colectiva puede estar la clave para salvaguardar la salud y la economía de los colombianos”, indicó.

Además, explicó que las acciones como la puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación, no pueden funcionar por sí solas, sino que necesitan de la participación de la población.

“La solidaridad colectiva no es algo que sólo sea responsabilidad de los líderes de opinión o del Estado; sino que, como valor que es, influye de forma directa en las realidades, individuales, grupales y poblacionales”, señaló.

Por otro lado, recalcó que los tiempos actuales son una oportunidad para que las comunidades redescubran el poder de acción que tienen.

“Existe amplio consenso con respecto al reconocimiento de los seres humanos como seres sociales, seres cooperativos, lo que ha contribuido al desarrollo de la inteligencia y la comunicación. Por eso, así como la cohesión y la solidaridad han sido elementos fundamentales en el proceso evolutivo de la especie humana, hoy pueden hacer la diferencia en la contención de la pandemia, pero, sobre todo, en su superación”, expresó.