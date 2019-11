Qué es LES, la enfermedad que padece la exjugadora del América, Thelma Montaño

Thelma Sofia Montaño es una joven que empezó su carrera deportiva en las escuelas de fútbol masculino, en su natal país, cuando tenía entre 10-11 años. Montaño siempre soñó con jugar en una Liga Femenina, lo que la llevó a terminar en Colombia, tras conocer la convocatoria que en ese entonces estaba haciendo el América. La joven, en 2016 llegó a Cali con la convicción de poder jugar, sin embargo, sus antecedentes de salud le impidieron desempeñarse como algún día lo hizo con la Selección de Venezuela.

En 2014, en medio del Mundial de Costa Rica, Thelma se reunió con sus compañeras de la Selección venezolana para lograr quedarse con la distinción más importantes de este evento deportivo, a pesar de sus ganas, durante el ciclo de preparación comenzó a sentirse muy mal, tenía mucho dolor en su cuerpo y presentaba inflamación, sin conocer qué era lo que padecía, Montaño se excusó que se trataba de desgaste físico. Luego, durante una gira en México, la joven estaba más hinchada de lo usual, lo que impidió que la tuvieran en cuenta para jugar.



Foto: Instragram/ thelmasofiamv.

A una semana de comenzar el Mundial, los síntomas de la joven se complicaron, empezó a botar sangre por la nariz y boca, y al ser ingresada a la clínica, evitaron darle algunos medicamentos que le ayudarían a calmar el dolor, porque podría salir positiva la prueba de doping, puesto que estaba convocada por su selección para competir en el torneo internacional. Además, como se desconocía que padecía, era mejor abstenerse a medicarla.

Después de los fuertes síntomas, le fue diagnosticado lupus eritematoso sistémico, más conocido como LES o Lupus. Entre las principales características de esta enfermedad están los episodios periódicos de inflamación, daños en las articulaciones y tendones. Además, esta enfermedad ataca el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, el cerebro, los riñones y la piel; y aunque el Lupus tiene algunos patrones, este perturba a cada persona de manera diferente, lo que conlleva a que los efectos sean desde muy leves a muy severos, hasta el punto de acabar con la vida de la persona.

Principalmente, esta enfermedad ataca a mujeres jóvenes, cuando están finalizando su etapa de adolescencia, sin embargo, puede afectar a una mujer hasta los 45 años. En el mundo, 25.000 niños y adolescentes padecen de lupus o un trastorno relacionados, según la Fundación para la Artritis (Arthritis Foundation).

Thelma Montaño no podrá volver a jugar fútbol, porque es un deporte de alta intensidad, y físicamente no puede esforzase como antes, además sus huesos y tendones están totalmente desgastados. A pesar de lo ya mencionado, la joven no pierde las esperanzas y continúa soñando con verse en la cancha de fútbol, como directora técnica o preparadora física.

Para cumplir con su nuevo reto, Montaño necesita llegar a España en donde una fundación le ayudará a tratar la enfermedad. Por tal motivo, la joven venezolana, radicada en Cali está buscando ayuda para recoger el dinero que le exige el país europeo para poder ingresar.