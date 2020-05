‘100 días para Enamorarnos’, la nueva comedia donde participa Daniela Botero

La nueva producción de comedia, ‘100 días para enamorarnos’, fue estrenada el 28 de abril por Telemundo y ha tenido gran acogida por el talento colombiano con el que cuenta. Y es que no solo Daniela Botero participa en ella, también están Lucas Velásquez y Julián Marín.

La modelo caleña recordada por ser portada de la primera edición de Playboy Colombia dará vida a Lorena en esta nueva producción.

“Lorena es la arquitecta que llega a remodelar la casa de Constanza. En el primer capítulo se conoce con alguien con quien empieza un romance. Ella es una mujer demasiado segura, exitosa y ella no necesita a los hombres. En todas las escenas muestra su seguridad”, describió Daniela su papel en la nueva comedio de Telemundo.

‘100 días para enamorarnos’ narra la historia de dos mejores amigas quienes deciden separarse de sus esposos tras 20 años de matrimonio, pero acuerdos y primeros amores harán aparecerán para pensar dos veces está decisión.

Botero recordó que para hacer el casting de esta producción la contactaron cuando ella estaba de viaje con su familia y respondió que no podría hacerlo en el momento, pero que si al volver de viaje todavía podía hacerlo, presentaba su casting.

“El día de mi cumpleaños me llama mi manager a decirme que necesita la grabación de Lorena antes de las 5 p.m. Llamé a la persona que siempre me prepara, me memoricé el monólogo, que era largo, en 3o minutos, presenté el casting y cuando estaba en Paria Fashion Week me llaman a decirme que me quedé con el papel”, compartió.