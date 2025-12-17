Caso mantenimiento MI-17: Legalizan captura de coronel y de dos civiles

Un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá legalizó las capturas de tres personas que, al parecer, estarían implicadas en las presuntas irregularidades detectadas en un contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la firma estadounidense Vertol Systems Company, para garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17, por un valor de 32 millones de dólares.

Los capturados son:

El coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación No. 32.

El exsecretario general del Ministerio de Defensa Nacional, Hugo Alejandro Mora Tamayo.

El asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, serían los presuntos implicados en las irregularidades detectadas en un contrato entre el Ministerio de Defensa Nacional y una firma estadounidense para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17, por un valor de 32 millones de dólares.

La Fiscalía les imputará los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación.

