Mantenimiento de los helicópteros MI-17: estas son las identidades de los militares capturados

Un juez de control de garantías expidió cinco órdenes de captura contra militares y particulares que, al parecer, estarían implicados en las presuntas irregularidades detectadas en un contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la firma estadounidense Vertol Systems Company, para garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17, por valor de 32 millones de dólares.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con el apoyo de la Dijín de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), materializó tres de las capturas.

La jefe de la Fiscalía, Luz Adriana Camargo, se refirió al caso:

#Atención | Estos son los nombres de los militares capturados por el escándalo de corrupción en la contratación del mantenimiento de los helicópteros MI - 17. pic.twitter.com/qLDbtobd4w — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 16, 2025

¿Quiénes son los capturados?

Hugo Alejandro Mora Tamayo, funcionario de la secretaría general del Ministerio desde el 31 de diciembre de 2024.

Coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación No. 32.

Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa.

Búsqueda con circular roja de la Interpol. ¿Quiénes son?

Entre tanto, la Fiscalía tramita dos circulares rojas de Interpol contra dos personas que, según la investigación, serían los representantes de la firma estadounidense.

Se trata de Carlos Martín Uribe Forero, representante de MI-SERIES Personnel & Parts, de nacionalidad colombiana, y James Lester Montgomerie, ciudadano con pasaporte de los Estados Unidos.

Más información: Fueron capturados siete miembros activos del Ejército por presuntos actos de corrupción

¿Cómo va la investigación?

Según la Fiscalía, se identificó un presunto direccionamiento ilegal para favorecer al contratista, que no tendría la experiencia ni la capacidad técnica para asumir la responsabilidad del mantenimiento, así como falsedades, anticipos y desembolso de recursos de manera irregular.

Imputación

La Fiscalía General de la Nación, en el marco de audiencias concentradas, les imputará los delitos de:

Falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y peculado por apropiación.