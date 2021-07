"A mí con la guadua me pasa que estoy 'mamado' de ella": arquitecto Simón Vélez

El colombiano Simón Vélez es uno de los protagonistas de esta nueva producción del sistema de streaming donde los representantes de la arquitectura latinoamericana abren las puertas a sus obras más representativas y las condiciones de la disciplina en este lado del mundo.

Reconocido por su trabajo con la guadua, el arquitecto que ha sido reconocido a nivel mundial por su construcción sostenible dando prioridad al uso de la madera y el concreto, principalmente la guadua. Sobre esto, le aseguró a este medio que, en esta etapa de su vida, a los 74 años, le apuesta a otro tipo de proyectos.

"A mí con la guadua me pasa que estoy mamado de ella. Algunos clientes me llaman amablemente para que les presente propuesta con este material y simplemente digo que no. Prefiero trabajar con otros materiales", comentó.

Además, se declaró un fanático de las corrientes arquitectónicas antiguas y reprochó los trabajos modernos de algunos de sus colegas.

"Este es un país muy biodiverso y uno como arquitecto debería proyectar eso. Acá se debe utilizar materiales de este tipo, que son bastante resistentes y estéticos. La arquitectura actual es bastante cubista y llena de aguacero, las condiciones climáticas de este país no lo hacen óptimo para este tipo de trabajo", dijo.

El capítulo dedicado a Simón Vélez ya está disponible desde este 29 de julio en HBO Max, y ya sus declaraciones han levantado controversia en algunos espectadores, sobre todo, por sus afirmaciones polémicas sobre la delincuencia en el país.

"Yo casi nunca hablo en serio, casi siempre mamo gallo. Que la gente no tenga sentido del humor, no es culpa mía. Yo siempre estoy mamando gallo con la verdad", aseguró.