Actriz argentina reveló que tuvo relaciones dos con colombianos de Boca y River

La modelo, actriz y cantante argentina Estefanía Holman, reveló en una entrevista con el canal de YouTube Elo Podcast que tuvo relaciones sexuales con dos jugadores colombianos, uno juega en Boca Juniors y el otro en River Plate.

Sobre su encuentro con el jugador del equipo de la banda cruzada, la mujer mencionó que incluso el jugador le pagó para que no contara nada.

“Estuve con uno de River, colombiano, hace poco. Tenía novia, entonces pagó por mi silencio. Yo no le dije nada, él me ofreció 1.000 dólares y por eso no voy a decir el nombre, seguimos hablando y tenemos buena relación”, reveló.

Asimismo, dio detalles de cómo fue el encuentro entre ambos, detallando que él tenía novia y que no solo fue una vez.

“Primero comenzamos a hablar, después me dijo que me quería conocer, que me iba a mandar un chofer y que me iba a dar 1.000 dólares, pero por favor no hables nada porque tengo novia. Me metí en un baúl para entrar al country. Me fui contenta y él se quedó feliz”, dijo.

“Fue en casa de él, pero no estaba la novia, se encontraba en Colombia”, agregó.

Por otro lado, mencionó que el jugador de Boca Juniors con el que se acostó tuvo una polémica recientemente y que estaba casado.

“Ese me pegaba (en medio de las relaciones). Un día me dio vuelta a la cara y me quedó negra la cara (…). Le dije: ‘si querés dame 1.000 dólares’”, contó.