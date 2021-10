Actriz porno se quejó de la millonada que le cobraron en un restaurante por comer

La modelo que se hace llamar en redes sociales Lujopaisa publicó en su cuenta de Twitter una queja contra un restaurante en Medellín, del cual no dio el nombre, pero por la foto que publicó se vio que fue en El Cielo, por la millonada que le cobraron y con la que no estaba de acuerdo.

“¡ESTO ES DE NO CREER! Salí a comer con unos amigos en Medellín y esta fue la cuenta que nos trajeron. Alguien que me ayude, esto es un abuso, ¿quién regula esos precios? ¿A qué entidad debo acudir? No nos quieren dejar ir hasta que no paguemos. El colmoooo”, escribió la mujer.

Le puede interesar:

Su tuit se hizo viral y de inmediato llegaron las reacciones de varios internautas que la criticaron por no observar la carta de precios antes de ordenar todo lo que pidió; además, empezaron a bromear con la situación.

La actriz de cine para adultos aprovechó su ‘cuarto de hora’ y promocionó sus perfiles de contenido erótico y en otro tuit, la mujer puso la reflexión que le dejó la viralización de su queja.