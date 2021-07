Agnés Godard recibió el premio Pierre Angénieux en el Festival de Cannes

Este año, el Festival de Cannes distinguió con el premio Pierre Angénieux a la directora de fotografía francesa Agnès Godard, quien es considerada una de las más talentosas del cine francés y europeo.

Agnès Godard se refirió en La W a cómo fue para ella ese salto de grabar en película análoga al mundo digital, y manifestó que “fue muy importante en mi vida y muy difícil porque me tardé cierto tiempo para hacer este cambio. Al principio no me gustaba como se veía la imagen en digital, extrañe esa imagen impresionista que me acompañó y terminó llamando la atención en mi carrera”.

Indicó que “me tocó desaparecer una de las conexiones que tenía con el cine y la imagen, entendí que me tocaba abandonarlo y abrazar lo digital que era una nueva riqueza. Ahora lo veo como algo que avanza constantemente”.

Dijo que “no pensé nunca que el hecho de ser mujer podría ser un problema. Ser mujer en un mundo de hombres hace que uno se enfrente a eso ya cuando se hacen las películas”.

Señaló que “por el hecho de ser francesa siempre vi que había mujeres como asistentes de cámaras y luego ya llegué a la dirección con reconocimiento. Esto se está moviendo mucho más e insisto que sí se puede dar una política que busque dar una mayor paridad de igualdad”.