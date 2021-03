Al borde del llanto, Silvestre Dangond le cantó a Jorge Oñate en su último adiós

La muerte Jorge Oñate, uno de los referentes más importantes del vallenato en Colombia, sorprendió a más de uno de sus seguidores y amantes de su música.

Uno de los momentos más conmovedores en la multitudinaria despedida que le hicieron al ‘Jilguero de América’ fue cuando el también cantante Silvestre Dangond decidió dedicarle unas sentidas palabras a su “padrino”.

“Tengo unas cortas palabras que decir: me mantengo en posición en que así no era. Pensé que Dios me lo iba a regalar por muchos años más, pero aquí estamos padrino, jamás te vamos a olvidar. Te quiero despedir con esta canción”, fueron las palabras del cantante.

Luego de su comentario, Dandong decidió cantarle con todo el sentimiento posible a Oñate, quien reposaba en su féretro en la mitad del escenario.

Lo más llamativo en medio del canto de Dangond fue que en varias ocasiones se le cortó la voz, mostrando que estaba bastante afectado al ver a su ídolo en el ataúd.