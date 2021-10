Alejandra Azcárate salió en defensa de J Balvin tras polémica por Latin Grammy

En los últimos días el cantante de reguetón, José Osorio, más conocido como J Balvin, ha causado revuelo en las redes sociales tras sus declaraciones por los premios más importantes de la música.

En su momento, el artista escribió en su cuenta de Twitter, “Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”.

Luego de sus comentarios, el reconocido artista puertorriqueño, Residente, salió a responder al colombiano, debido a que Balvin promovió un boicot en los premios.

"Si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano? ¿Yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?”, dijo el rapero en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Luego de este rifirrafe en redes, ambos artistas borraron sus publicaciones sin decir mayor cosa. Sin embargo, al día siguiente el cantante paisa, aprovechando el estreno de una nueva canción, publicó una foto con un carro de perros calientes, haciendo referencia a la crítica de Residente.

Debido a esto, varios artistas, actores e incluso políticos, salieron en defensa del colombiano. Es el caso de la presentadora Alejandra Azcárate, quien recientemente estuvo en el ojo del huracán por el caso de una avioneta cargada de cocaína, en la que estaría implicado su esposo.

La también actriz respondió a la publicación del cantante asegurando que esa fue la mejor manera de responder a Residente. “Así se responde, con la gracia y elegancia de la cual carecen los enemigos. Grande”.

Sumado a ese comentario, han sido varios los famosos que han mostrado su apoyo al reguetonero, no obstante, también ha recibido varias críticas por parte de sus seguidores.

