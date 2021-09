Residente responde al boicot de J Balvin a los Latin Grammy: “tú no tienes lápiz”

El cantante puertorriqueño René Pérez, también conocido en el mundo urbano como Residente, reaccionó a las polémicas declaraciones de J Balvin. Esta vez habló sobre un boicot que pretende impulsar J Balvin contra los Latin Grammy.

Sus palabras surgieron porque recientemente se conoció la lista completa de los nominados a los premios que reconocen lo mejor de la música latina. Para disgusto de J Balvin y según él, el género urbano no fue reconocido como debería serlo.

“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating pero no nos dan el respeto. Los que tienen poder en el género ninguno debería ir, es decir todos porque somos un movimiento”, fue parte del mensaje de J Balvin.

Residente no dudó en reaccionar a sus palabras y lanzó duras críticas. A través de su cuenta oficial de Instagram compartió un video en el que comparó la música del colombiano con un carrito de perros calientes.

“No sé por qué te molesta tanto si, según tú, cada 15 segundos haces historia. Tienes que entender, es como si un carrito de hot dogs se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin. No me malinterpretes, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Tu música es como si fuera un carrito de hot dogs que a mucha gente le puede gustar, pero cuando quieren comer bien se va a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante. El punto es que si tu no tienes lápiz, le tienes que bajar 20”, dijo Residente.

Sus palabras desataron todo tipo de reacciones en redes sociales. Otras figuras del género como el cubano Yotuel, también se pronunciaron sobre el polémico boicot que propone J Balvin.

“El día que logres hablarle al pueblo colombiano y te pongas en el pellejo del pueblo y no te pongas en los números y las visitas, hablamos del movimiento urbano”, dijo Yotuel.

Tras las indirectas, Residente eliminó su video de sus redes sociales y la polémica por el reconocimiento del género urbano en los Latin Grammy continúa. Sin embargo, otros alegan que la música latina va más allá del reggaetón.

