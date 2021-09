J Balvin comparte duras críticas a los Latin Grammy y otros nominados reaccionan

El cantante colombiano J Balvin desató una polémica en redes sociales después de compartir un fuerte mensaje en sus redes. A través de su cuenta de Twitter se refirió a las nominaciones de los Latin Grammy y “pidió respeto” por el género urbano.

Las pullas comenzaron luego de que se divulgara la lista y diera a entender que había poca participación de reguetoneros. “Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, fue parte del mensaje del artista.

Aunque J Balvin está nominado a Canción del año y Mejor canción urbana, aseguró que su crítica no es por “dolido”. Varios de sus seguidores salieron a comentar la razón de sus críticas tras invitar a sus colegas a no asistir a la gala.

Uno de los primeros en reaccionar fue el reguetonero Justin Quiles. A través de sus redes sociales compartió el mensaje de J Balvin indicando su apoyo a un movimiento que había comenzado en el 2019.

Justamente en esa ceremonia, Daddy Yankee impulsó la causa “Sin reguetón no hay Grammy”, que fue apoyada por decenas de artistas del género pidiendo más inclusión en las principales categorías.

Hasta los fanáticos se sumaron a la petición de J Balvin en este 2021, reclamando por la ausencia de nombres como Natti Natasha, Anitta, Becky G y Camila Cabello en las nominaciones.

Otro fue el caso del colombiano Camilo. Para sorpresa de muchos encabezó la lista al ser nominado en 10 categorías. “Agradecido a tope. Que viva la diversidad. Busquen dentro de ustedes aquello que es cierto y celébralo con amor y con orgullo”, dijo en su Instagram.

Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto ✊(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE