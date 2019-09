Alejandro Santamaría presenta su primer sencillo ‘Qué tal’

Alejandro Santamaría, cantante colombiano de 22 años, habló en La Hora del Regreso sobre sus inicios en la carrera musical: “más allá de ‘Qué tal’, quería representar toda la búsqueda de cómo quería sonar, quería que mi música, el pop, girara en torno a la guitarra.”

Hace un año tuvo la oportunidad de mostrarle su música a Fonseca, quien según Santamaría, se convirtió en un padrino musical: “me ha apoyado muchísimo. Hace 3 semanas que lancé mi sencillo, me llamó y me dijo que estaba interesado en que abriera su show es 5 ciudades de Colombia.”

El show iniciará en Bogotá en el Movistar Arena los próximos 19 y 20 de septiembre.

En cuanto al video de la canción ‘Qué tal’, Santamaría expresó que la producción se hizo en Guatavita y contó con la dirección de Kath Díaz de 2 Wolves Films.