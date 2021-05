Álvaro Uribe no quiso equivocarse como Carrasquilla y valoró un huevo en $2.000

Luego de la polémica del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla con el valor de la docena de huevos en el marco de la reforma tributaria que había presentado en el Congreso de la República, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en medio de una reunión virtual, explicó por qué no estaba de acuerdo con el proyecto.

“En agosto del 2020 le pedimos al Gobierno que, dada las circunstancias tan difíciles, era necesario cobrar un impuesto adicional a los sectores más pudientes del país para sostener la política social. Dijeron que no y luego vinieron con un proyecto de reforma extrema que se volvió odiosa”, aseguró.

“El partido y sus delegados tuvieron reuniones con el Gobierno y mucho se le pidió que no presentara eso sin un consenso con el partido. Les dijimos que no generalizaran lo del IVA a la canasta familiar porque afecta al consumo de la clase media”, agregó.

Asimismo, se refirió a las mesas de diálogo regionales para avanzar en una concertación entre Gobierno y manifestantes en el marco del paro nacional.

“Creo que el partido tiene que ponerse ahora de que se puedan hacer mesas (de diálogo) por departamentos (…). El país no venía bien, eso nos permitió que nuestro discurso fuera triunfador en el 2018”, mencionó.

Por otro lado, el exmandatario dio un ejemplo para hablar sobre el IVA y que generó comentarios en redes sociales, pues aseguró que un huevo tiene un valor de $2.000.

“Si yo produzco un huevo y lo voy a vender, no me vaya a equivocar como Carrasquilla, en el campo uno los compra a $1.200, no sé a cómo estarán hoy, pongamos un huevo a $2.000. Yo no le cobro el IVA a quien viene a comprar a mi tienda, pero al productor de ese huevo le deben devolver lo que pago por el IVA”, dijo.