Amparo Grisales vuelve a sorprender a sus seguidores con sensual foto en lencería

View this post on Instagram

Qué vuelvan las Luces y el Teatro....!!! Qué vuelvan las Cámaras y la Acción ...!!! Qué volvamos los ARTISTAS a los sets y a los escenarios ...!!! Qué el ARTE ... la INSPIRACIÓN ... y la CREATIVIDAD no dejen de existir...!!! AMÉN AMÉN AMÉN...!!! #cine #teatro #television #música #artistas #arte #cultura #fotos QUÉ VUELVAN...!!! QUÉ VUELVAN ......!!! ARTE..... CULTURA....!!! CÓMO LOS EXTRAÑO...!!!