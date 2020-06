Ana María Sánchez y sus personajes más entrañables

Ana María Ochoa nos acompañó en En Casa Con La W para hablar sobre algunos de sus personajes en la pantalla chica.

Sobre Fabiola Contreras, su personaje en La venganza de Analía, contó que “ha sido un placer, primero porque me encantan las producciones de Clara María Ochoa, de CMO, creo que siempre hacen cosas muy buenas, muy bien escritas. Siempre veo que sus producciones están llenas de muy buenos actores y muy buenos directores”.

Además, resaltó que se trata de un personaje “con colores y contrastes. Es el típico villano redimido, y eso me gusta”.

Otro de sus personajes más llamativos es Greta Garbimba, “una gran diva. Me encanta hacer comedia, me gusta hacer reír. Cogí un pretexto para hablar de la vanidad que veo en redes, me inventé un personaje que está por encima del bien y del mal”.

Además, Ana cuenta que amó su personaje en El Estilista, “era un ser malo, pero yo lo disfruté demasiado. Terra era muy cínica, muy mala, pero un poco divertida. Me permitió jugar mucho. Cuando uno tiene tantas escenas, puedes jugar con muchos tonos, eso fue Terra. La amé”.

