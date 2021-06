Ana Sofía Henao denuncia que ella y su familia han sido amenazados por un acosador

Ana Sofía Henao, de 39 años, es considera una de las modelos más reconocidas de Colombia por sus campañas en las portadas de los cuadernos escolares. Además, debutó como escritora e ilustradora en 2016 con su primer libro ‘Belinda, princesa de fuego’.

En esta ocasión, no fue su escultural figura o alguna tierna fotografía de su hija Candelaria lo que llamó la atención de sus fanáticos, sino una grave denuncia pública que hizo en sus historias de Instagram.

"Lo que les voy a contar es muy serio: resulta que tenemos un acosador en redes en esta familia que por años me ha perseguido. Yo lo he bloqueado muchas veces pero crea otros usuarios. Ahora no solo me escribe a mí, sino también a mi esposo e incluso al trabajo de mi esposo", explicó.

Aseguró que pese a las medidas que ha tomado para no permitir que el individuo vuelva a molestarla, recientemente ha recibo amenazas contra su vida y la de su pareja, Juan Pablo Betancur.

"Inventa unas historias, de verdad, estoy segura que esta persona debe tener una enfermedad mental grave, es decir, no está en sus cabales. Y no sé qué hacer", relató.

La modelo paisa le pidió sugerencias a sus seguidores para determinar qué tipo de acciones legales debe interponer en este caso para detenerlo y "evitar que algo grave suceda".