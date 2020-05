Apolo 7 presentó ‘Eres tú’, su colaboración con Marty Friedman

Ha pasado casi un año desde que entrevisté a Apolo 7 en Perfiles W. Durante aquel diálogo recuerdo que me contaron una de esas historias que cambian vidas, uno de esos momentos que motivan a cualquiera. Su música recibía elogios por parte de una leyenda de la guitarra, Marty Friedman.

En 2018, Marty visitó Colombia y Harris, bajista de Apolo 7, aprovechó para entregarle el Sangre Latina, segundo álbum de la agrupación. La historia nace con ese disco, el físico, ese que algunos artistas han dejado de lado en la era de las plataformas digitales. Un simple “le entregué nuestro disco a Marty Friedman” se convirtió en un “esta es nuestra canción con Marty Friedman”.

En esa entrevista conversé con los hermanos Steven y Javier Baquero, también con Julián Garzón, el guitarrista –otro hermano pero con otro apellido-. Los había visto en el Jingle Bell Rock de Radioacktiva 2018, desde entonces los seguí de cerca y confiaba en que harían historia.

Steven me contó cómo un día Harris les dice, “muchachos, le entregué un disco de Apolo a Marty Friedman”. Ahí todavía no llegaba la euforia. Pensaron, “bueno, ojalá lo use al menos para poner el vasito encima, de pisapapeles, que por lo menos vea el nombre de la banda”. Eran conscientes de que muchas bandas le entregan discos a Marty Friedman.

Pasaron dos días y Apolo 7 recibía una sorpresa. Marty Friedman publicó un trino diciendo “recibí este CD ayer en Bogotá. ¡Me está pateando el trasero! Gran trabajo chicos, en verdad me gusta demasiado”.

Esta es la inolvidable publicación de Twitter:

I received this cd in Bogota yesterday----it is kicking my ass! Great work guys. I really like it a lot👍👍 pic.twitter.com/BQoXL3ZCN6