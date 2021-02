Artistas sorpresa y romper con la tradición: lo que promete el medio tiempo del Super Bowl

A pesar de que la final del fútbol americano que se disputa el próximo domingo 7 de febrero en Florida entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers se producirá bajo la sombra de la austeridad por la pandemia del COVID-19, el espectáculo de medio tiempo aún genera la misma expectativa de sus antecesores.

El evento deportivo, que en su edición número 55 contará con la presencia de solo una fracción de sus espectadores acostumbrados y cuyas tradicionales apuestas se han visto reducidas en un 37% a 4.300 millones de dólares, tendrá un concierto de medio tiempo que estará a cargo del cantante y productor canadiense Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd.

El cantante de 30 años ha obtenido reconocimiento en los últimos años por éxitos como ‘Blinding Lights’, ‘Call Out My Name’, ‘Starboy’, ‘The Hills’, ‘Can't Feel My Face’ y ‘I Feel It Coming’. Además, ​ha ganado tres Premios Grammy y ha sido nominado para un Premio Óscar de la Academia​ y nueve Juno Awards.

Por su parte, la Liga Nacional de Fútbol (NFL) también anunció en la convocatoria musical a Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantarán el himno nacional a dúo. Además, la cantante Gabriela Sarmiento Wilson (mejor conocida como H.E.R.) interpretará el clásico norteamericano ‘America the Beautiful’.

¿QUÉ ESPERAR DEL SHOW DE MEDIO TIEMPO?

Recientemente, en diálogo con la revista Billboard, Wassim ‘Sal’ Slaiby –quien representa a The Weeknd–, aseguró que el artista ha gastado la suma de siete millones de dólares de su propio bolsillo con el propósito de asegurarse de que el espectáculo “salga tal y como él lo imaginó”.

Por lo anterior, en redes sociales no han dejado de circular rumores en la última semana sobre una presunta aparición sorpresa de diferentes artistas que han colaborado con el cantante de Toronto: Ariana Grande (‘Love Me Harder’), Daft Punk (‘Starboy’ y I ‘Feel It Coming’) y Rosalía (‘Blinding Lights’ en remix).

Este año, The Weeknd tendrá el reto de estar a la altura del show antecesor, que estuvo a cargo de la colombiana Shakira y la estadounidense (de origen puertorriqueño) Jennifer López, quienes dejaron la barra muy alta durante el Super Bowl LIV que se llevó a cabo en Miami. Las dos mujeres, que presentaron un homenaje latino por todo lo alto, se llevaron todos los elogios con su espectacular popurrí de ritmos y colores.

LOS COMERCIALES

A pesar de que los tradicionales anuncios de televisión del Super Bowl también se han visto golpeados por la pandemia, la cadena CBS ostenta los derechos de transmisión del partido este año, por lo que obtendrá cientos de millones de dólares en ingresos por anuncios.

Recordemos que la noche de Super Bowl es el espacio publicitario más valioso de la televisión estadounidense, porque logra reunir hasta 100 millones de espectadores en el país. Así, en 2020, la cadena Fox logró recaudar alrededor de 600 millones de dólares en publicidad cobrando una media de 5,6 millones de dólares por un espacio de 30 segundos, de los que 435 millones fueron de anuncios emitidos durante el partido entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

En 2021, sin embargo, CBS cerró su última venta de espacio publicitario hace pocos días, a pesar de que, en noviembre de 2019, Fox ya había vendido todo. Además, según AdWeek, CBS se vio obligada a ofrecer “spots” por 5,5 millones de dólares en enero para animar a la venta.

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Tan solo 22.000 personas tendrán la posibilidad de presenciar el partido directamente en el estadio Raymond James de Tampa, en contraste con la capacidad del recinto que está diseñado para albergar a 75.000 espectadores.

Además, entre los asistentes habrá 7.500 enfermeras y miembros del personal sanitario de la primera línea, quienes han recibido entradas gratuitas por su valiente lucha contra el COVID-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Para las personas que planeen viajar a la ciudad de Tampa a presenciar el evento deportivo, las autoridades han insistido en adoptar todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus. Especialmente, han recomendado que no es permitido organizar las acostumbradas fiestas masivas para ver el partido por televisión, pues deben evitarse las aglomeraciones.