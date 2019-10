Así se vivieron los 30 años de Radioacktiva con Foo Fighters, Tenacious D y Weezer

El Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá se prendió de rock n’ roll el pasado 1 de octubre con el talento de Foo Fighters, Tenacious D y Weezer, que pusieron a cantar a sus más de 40.000 asistentes.

A pesar del frío y la amenaza de lluvia, a la capital llegaron personas de todas las regiones del país, e incluso el evento contó con la asistencia de algunos extranjeros que ondeaban banderas de Panamá, Perú y Venezuela. Así, vistiendo chaquetas de cuero y camisetas alusivas a las bandas, muchos entonaron sus canciones favoritas.

Los primeros en salir al escenario fueron Tenacious D, la agrupación liderada por el actor, músico y comediante Jack Black. Desplegando un castillo de fondo, los ganadores del Premio Grammy en 2015 como Mejor Interpretación Metal abrieron la noche y entretuvieron a su público con algunas de sus canciones más reconocidas, como “Woman time”, “Sax-a-boom” y “The metal”. Al final, cerraron con broche de oro su participación con su canción más popular, titulada “Fuck her gently”.

En seguida, el turno fue para Weezer, quien arrancó con “Buddy Holly” y el saludo “Buenas noches, parceros” del vocalista Rivers Cuomo. Además, sacó varias sonrisas a su público con más frases en español, como “Colombia es una chimba” y “Sumercé, ¿se le ofrece algo?”.

De esta manera, la banda fue ovacionada al terminar su presentación de una hora, después de tocar, entre otras canciones, “Island in the sun”, “Beverley Hills” y “Say it ain't so”.

Posteriormente, llegó el momento más esperado de la noche cuando los Foo Fighters se tomaron el estadio El Campín. La banda hizo su entrada triunfal cuando Dave Grohl entró corriendo al escenario con su guitarra en mano. A él lo siguieron los cinco miembros restantes de la banda y el público enloqueció con las primeras frases de “The Pretender”.

Aunque no hablaron en español a diferencia de Tenacious D y Weezer, como lo dijo Grohl en broma, el lenguaje de la banda fue su música, pues un momento memorable fue el espectacular riff de “The sky is a neighborhood” que hizo a los asistentes iluminar el recinto con las pantallas de sus celulares.

También apelaron a la memoria del público cuando Dave Grohl volvió a la batería como en sus tiempos en Nirvana y a los sentimientos cuando tocaron “Under Pressure”, la icónica colaboración entre Queen y David Bowie del año 1981, y cerraron su presentación al ritmo de “Everlong”, prometiendo que esta cita musical se repetirá pronto.