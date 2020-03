Begoña Alberdi, la soprano que da conciertos a sus vecinos durante la cuarentena

La soprano, Begoña Alberdi , quien ha actuado casi 300 veces en el Liceu, nunca había cantado para sus vecinos y menos de esta manera tan improvisada y sincera. Pues en medio de los aplausos que su vecindario daba al personal sanitario, aprovechó para dar las gracias de otra manera y como mejor lo sabe hacer.

“Estaba con mi esposo en el sofá y me dijo que los vecinos habían salido a aplaudir, le pregunté por qué y me dijo que era a agradecer a los sistemas sanitarios por el esfuerzo que están haciendo para controlar el virus”, contó.

Begoña Alberdi sintió tanta emoción, cuando salió a su balcón, al ver que sin importar la ideologías se juntara la gente de esta manera tan solidaria que endulzó las calles de Barcelona interpretando 'O mio bambino caro', el 'Ave Maria' y 'Cançó d'amor i de guerra'.

@SondraRadvan but there’s nothing like home... Barcelona... a Sunday evening in a lockdown because of the COVID-19... and all of a sudden Begoña Alberdi @Alberdidemiguel starts to sing... that’s magic... pic.twitter.com/PMuxhW1Ncn