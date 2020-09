Bill Edgar, el hombre que revela los secretos de los muertos en sus funerales

Bill Edgar, el hombre que habla por los muertos, estuvo conversando en La Hora del Regreso de W Radio sobre cómo funciona su particular servicio y de dónde le surgió la idea de dar el mensaje que quería la persona fallecida.

“Había un señor que estaba en su lecho de muerte y empezamos a conversar. Le recomendé al señor que comenzara a escribir lo que quería que leyeran en su funeral. Fue en ese momento cuando el hombre me dijo que por qué no entraba en el sepelio para leer lo que él quería decir”, dijo.

“Si usted está en su lecho de muerte, me llama, me comparte los secretos que quiera y luego yo voy al funeral y cuento lo que usted no pudo o no quería en vida”, explicó.

Por otro lado, el hombre contó la anécdota más sorprendente de una persona que contrató su servicio.

“En una ocasión me tocó interrumpir un discurso del mejor amigo del fallecido. La razón fue porque mi cliente sabía que él quería acostarse con su esposa”, narró.

Además, contó que la tarifa son 10.000 dólares que en pesos colombianos son más de 38 millones de pesos, pero que ninguna de sus clientes se ha quejado por el precio, “pues a donde van no lo necesitan”.