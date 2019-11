Bruce Dickinson vendrá a Bogotá

El espectáculo especial del vocalista De Iron Maiden, Bruce Dickinson llega a Colombia. Una conferencia que se realizará el próximo jueves 20 de agosto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.



Bruce Dickinson ha vivido una extraordinaria existencia fuera del escenario. La publicación en 2017 de su autobiografía Best-Seller del New York Times & UK Times 'What does this button do?' Resultó en un Bruce promocionando el libro y realizando una cierta cantidad de lecturas, así como preguntas y respuestas en todo el Reino Unido.



La primera primera parte del show será una mirada humorística, a menudo satírica, a su colorida vida de montaña rusa. Contando historias convincentes en su estilo singularmente anárquico y puntuado con fotografías, narra anécdotas no solo del libro sino anécdotas que otros consideran demasiado arriesgadas.



La segunda mitad de la noche está dedicada por completo a una sesión de preguntas y respuestas, donde las preguntas extravagantes, francas y a menudo, totalmente descabelladas, se abordan con respuestas completamente improvisadas e invariablemente rápidas por parte de Bruce, lo cual hace de la velada algo muy entretenido y agradable.