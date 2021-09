Carolina Cruz publica foto con Salvador y disipa rumores de supuesta cirugía

La presentadora de 'Día a Día' volvió a ser la protagonista de un portal de chismes que afirmó que, durante el fin de semana, su bebé Salvador había sido intervenido, supuestamente, con una cirugía en su cabeza para tratar su problema de torticolis.

La página aseguraba que una fuente en una clínica en Bogotá le había informado que el menor habría entrado al quirófano el domingo pasado. Esa información fue difundida de manera masiva, pero fue Yaneth Waldman quien respondió a esa publicación y desmintió que el suceso haya tenido lugar.

“No es cierto, a Salvador no le han hecho ninguna cirugía. Dile a tu contacto que se informe bien y que se dedique a hacer su trabajo dentro de esa institución, pues para eso le pagan, no para inventar chismes ¡Que se dediquen a hacer su trabajo y no a inventar historias!”, manifestó Waldman.

Pero fue la misma Carolina quien público por medio de su Instagram una fotografía junto a su pequeño en brazos, quien se veía perfectamente bien de salud. Además, envió un mensaje a quienes dpreguntaban por el estado de Salvador.

"Salvador tiene muchos fans, ¡Qué impresión!, ¿qué dónde estás?, ¿qué cómo está? Está aquí encima de mamá, mi lugar favorito en el mundo", expresó la modelo caleña.

Cabe recordar que el pequeño ha enfrentado algunos problemas musculares por lo que ha recibido un constante tratamiento con pediatras especialistas. En muchas ocasiones, Carolina ha confirmado que Salvador no tiene un problema de salud mayor, pero debe estar en constante monitoreo.