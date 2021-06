Colombianos viajaron a Brasil sin saber del veto al público en los estadios

La realización de la Copa América en Brasil ha sido uno de los máximos retos de la Conmebol ante la negativa de parte de la sociedad luego de que Colombia y Argentina desistieran de hacerla como se tenía previsto desde el 2020.

Y es que la pandemia de Coronavirus ha sido uno de los mayores impedimentos, puesto que la mayoría de países sudamericanos están pasando por el tercer pico, por lo que eventos masivos como la Copa América han generado un rechazo en parte de los brasileños.

Sin embargo, la Tricolor inició con pie derecho el torneo luego de vencer por la mínima diferencia a Ecuador en un partido bastante disputado y que ganó el combinado nacional gracias a una jugada entre Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado y Miguel Ángel Borja.

No obstante, las miradas en Brasil se las lleva la familia Calderón, quienes en medio de su amor por la Selección Colombia decidieron viajar hasta ese país para apoyar a la Tricolor, pero sin conocer que el torneo no tendría asistencia de público, según resalta el Uol.

Este domingo 13 de junio, la familia esperaba poder entrar al escenario deportivo Arena Pantanal, cosa que no consiguieron. Sin embargo, esperaron a la salida de los jugadores de la Selección Colombia, pero tampoco pudieron verlos.

“No pudimos (entrar), no sabíamos que no iba a tener público. Lo lógico era que tuviera público porque inicialmente y en Colombia iba a tener, iban a llenar el 30% de la ocupación del estadio”, señaló la madre de los dos jóvenes que se aprecian en el video.