¿Cómo se puede aplicar a las ofertas de trabajo de Esperanza Gómez?

Esperanza Gómez, actriz de cine para adultos, explicó en Sigue La W que estas ofertas “son una gran oportunidad de empleo para quienes no han tenido la oportunidad de estudiar y quieren ganar buen dinero, o para quienes les exigen años de experiencia sin que tengan la oportunidad de empezar”.

La actriz colombiana dice que el único requisito para poder aplicar a las vacantes es “ser mayor de edad”, debido a que “lo único que se necesita es actitud”, sin importar la apariencia física. “Estamos generando empleo para quienes se atreven a romper con esto que algunos consideran como tabú”, añadiendo que “esto les cambia la vida” a algunas personas.

Estas ofertas las hace desde su emprendimiento en el modelaje webcam. Gómez se asoció con AJ Studios, empresa de este sector. “Este trabajo es muy difícil, a veces prefiero hacer pornografía que modelaje webcam”, aseguró, pero dijo también que “es una oferta de empleo muy buena para las personas que quieren tener buenos ingresos”, reiterando que solo se necesita “actitud y disposición”.

Le puede interesar:

Sin embargo, esta industria tiene su “lado blanco y oscuro”, dijo, debido a que “algunos (productores) abusan, tanto física y psicológicamente, de personas por su necesidad económica y porque se sienten vulnerables”. Las actrices que sufrían esto “tenían miedo de denunciar justamente por la industria en la que trabajan. Afortunadamente eso está cambiando y se ha favorecido la autonomía de la mujer”.

En Colombia, según Gómez, con la migración de muchas mujeres venezolanas que no tienen la posibilidad de encontrar trabajo, “están hacinándolas en sitios sin condiciones aptas para laborar y sin ningún tipo de control para evitar enfermedades de transmisión sexual. La idea es tener todo esto controlado con las medidas de bioseguridad”.

En su caso, Esperanza Gómez debe “hacer el test de COVID-19 cada vez que vamos a producir. Muchos actores no quieren trabajar por miedo a contagiarse, ya que tienen otras enfermedades”.

En cuanto a su presunto retiro del mundo pornográfico por problemas de salud, la actriz aclaró que “estuve sin grabar por seis años, pero no por problemas de salud sino por estar en otros proyectos. La pornografía es lo que amo. Es más que un trabajo, es una pasión. El día que voy a grabar, amanezco feliz. Hay días mi salud afecta mi trabajo, pero no me he retirado. De hecho, ahora mismo estoy creando contenido para OnlyFans”.