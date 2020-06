Con los años mi estilo ha ido evolucionado: Sean Paul

Sean Paul es una de las figuras mundiales del reggae y del dancehall, además hace parte de las voces que se reconocen fácilmente, respecto a este estilo comentó que, “lo logré por DJ Super Cat, para mí, es uno de los mejores y cuando uno empieza a imitar a alguien que admira, uno solo puede ser como es y sale algo nuevo de lo que intenta. Con los años mi estilo ha ido evolucionado, pero es por él”.

Además, recordó ‘Contra la pared’, una colaboración con J Balvin que sorprendió al momento de su lanzamiento, “a él lo conocí en el lanzamiento de un álbum de Farruko, hace 5 años, me dijo que algún día haríamos una canción, pero yo no sabía quién era. Después de varios años hicimos algo con Mayor Laser y ahí fue cuando trabajamos en ‘Contra la pared’.

Por otro lado, el jamaiquino estrena canción, se trata de ‘Back It Up Deh’, “estuve trabajando en este desde el 2000, pero lo dejé ahí por cuestiones de la vida. Es la primera vez que hago un sencillo que no irá en un disco y que no lo trabajo con otra gente”.

“Tiene un sonido muy dance y el video lo grabé en Jamaica por lo que tiene muy buena vibra”, concluyó Sean Paul.

