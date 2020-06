Emilio Aparicio relata cómo regresó a Colombia en un vuelo humanitario desde la India

Emilio Aparacio, fotógrafo colombiano, se encontraba en un retiro en la India cuando supo que el coronavirus, silenciosamente, azotaba al mundo, fue ahí cuando decidió regresar a su país, pero sabía que los vuelos humanitarios estarían muy costosos.

“Estuve en la India casi 10 meses haciendo voluntariados sociales, haciendo fotos, viajando y decidí irme al norte de la India desconectado de todo porque quería celebrar mi cumpleaños en otros lugares”, contó.

Gracias a sus voluntariados conoció partes del mundo que pudo retratar, estos mismos le sirvieron de ayuda para volver a Colombia, ya que las pudo vender por redes sociales y recaudar el dinero para viajar.

“Yo no regresé a Colombia solo, regresé gracias muchas personas (…). Pensaba seguir viajando, pero me di cuenta que la tranquilidad de mi familia es lo más importante. Inicié el proyecto fotográfico que me ayudara a solventar el tiquete aéreo que me costó $11.400.000, una cosa supremamente exagerada”, explicó.

Además, compartió cómo fue su viaje de regreso a Colombia. Según entendió, el embajador de Colombia en Indonesia fue el encargado de organizar el vuelo porque eran muchas personas varadas en Oceanía. “Pensamos que nos iban a dar, más o menos, tres puestos de distancia, pero no dijeron que iba a viajar bastante gente (…). Solo faltó parar en África para que una persona hubiera podido visitar todos los continentes en un avión. Fue una odisea enorme”.

Para finalizar, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que no se olvide de los colombianos que están tratando de volver al país, pero no tienen la forma de hacerlo.