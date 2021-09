Con parodia, Beto Coral reacciona al llanto de Edwin Ballesteros tras su renuncia

El activista político Beto Coral compartió a través de sus redes sociales una escena en la que hace una burla a la renuncia del ahora exrepresentante a la Cámara de Representantes del Centro Democrático, Edwin Ballesteros.

En un corto clip en el que aparece con su amigo Alejandro Villanueva, dejan de fondo el video del político llorando mientras hacía pública su renuncia. Luego compartió una corta parodia que para sus seguidores sonó a “indirecta”.

En contexto: Edwin Ballesteros presentó su renuncia a la Cámara de Representantes

Mientras Beto Coral interpretaba a un político, su amigo le preguntaba la razón de su tristeza. “Porque me robe 150 millones y me tocó renunciar para que no me llevaran a la guandoca, yo me quería robar más”, responde en tono de burla.

En su misma publicación, que en pocas horas superó las 28 mil reproducciones, aprovechó para dejar un mensaje. “Nace el corrupto triste. No lloraba cuando pedía coimas de 150 millones para entregar contratos”, fueron parte de sus palabras.

¿Qué pasó con Edwin Ballesteros?

La renuncia de Edwin Ballesteros ocurrió el pasado 8 de septiembre ante la Cámara de Representantes. Con un discurso en el que se le cortó la voz y hasta derramó lágrimas, pidió que aceptaran dejar su cargo.

Su reacción desató todo tipo de memes y comentarios en redes, pues los ciudadanos recordaron un polémico caso en el que está involucrado desde el pasado mes de junio.

En su momento la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra Ballesteros para determinar si existieron o no irregularidades en su gerencia en la Empresa de Servicios Públicos de Santander entre el 2014 y el 2016.

Justamente en su carta de renuncia, Edwin Ballesteros alegó que, según él, había falta de garantías en el alto tribunal por su caso.