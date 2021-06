Con un beso apasionado, Jennifer López y Ben Affleck confirman su relación

Luego de terminar su compromiso con Alex Rodríguez tras señalamientos infidelidad por parte del exbeisbolista, iniciaron lo rumores de una posible reconciliación con su otro exprometido, Ben Affleck.

Todo inició cuando medios de entretenimiento aseguraron que ambos se habían ido de paseo; después fueron vistos en Miami, pero pese a la cacería de los tabloides para captarlos "siendo más que amigos", no pudo lograrse, hasta ahora.

Fue Page Six el medio encargado de revelar una fotografías y videos de los artistas cuando estaban en una cena con sus amigos y familia y se besaron apasionadamente. En las imagénes se les pude ver con mucha complicidad y cariño en Malibú.

Según publica ese medio, las imágenes se captaron durante la fiesta de cumpleaños de la hermana de Jennifer López, que celebraba sus 50 años. En la celebración también se encontraba el padre de sus hijos, Marc Anthony.

La historia de Ben Affleck y Jennifer Lopez se remonta a hace 20 años, de 2002 a 2004, cuando ambos estuvieron a punto de casarse, pero una supuesta infidelidad del actor habría sido el motivo para que se separaran.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT