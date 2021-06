Cristina Hurtado y Josse Narváez serán padres nuevamente

La sólida pareja de esposos de la farándula colombiana, que han estado juntos desde que se conocieron en 'Protagonistas de Novela en 2002', y que han conformado una bella familia junto a sus dos hijos, ahora, recibirán a un tercer integrante que llegará a alegrar el hogar Nárvaez-Hurtado.

Así lo anunció el actor y cantante por medio de su cuenta oficial de Instagram, en el que con un sentido mensaje y una fotografía le comunicó a sus seguidores la feliz noticia.

"Después de quince laaargos años y cuando la fábrica aparentemente había cerrado, el milagro de la vida vuelve a aparecer!!! Con el AMOR más grande del mundo les presento a nuestro nuevo hij@ (sic)", expresó el artista.

Este es el tercer embarazo de la modelo y presentadora de 37 años. Por su parte, ella también compartió la buena nueva con los televidentes del reality que presenta en Canal 1, 'Guerreros', en vivo y en directo.

Además, en su canal oficial de YouTube, ella también compartió sus pensamiento: “Han pasado 15 años, entonces no es tan fácil que a uno le digan vas a ser papá (...) No lo esperábamos, pero somos muy felices, creemos en el propósito infinito y maravilloso de Dios. ¡Vamos a tener un bebé! No sabemos si va a ser niño o niña, pero vamos a tener un hermoso hijo o princesa”, comentó.