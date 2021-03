Conmovedoras palabras de la hija de Felipe Arias por la difícil situación de su padre

Una de las noticias que más impactó a la sociedad colombiana fue la repentina hospitalización del presentador de noticias Felipe Arias el jueves 11 de marzo tras un problema cardiaco.

Ante la difícil situación de su padre, Sofía Arias, hija del presentador, dedicó un sentido mensaje a su padre a través de su cuenta de Instagram que conmovió a las personas en redes sociales.

En sus palabras, Sofía resaltó lo importante que es su padre en su familia, pero destacó la fortaleza que tiene Arias y se mostró confiada en que, con ayuda de Dios, su padre saldrá victorioso.

“No sabía cómo se sentía el dolor hasta apenas hace 3 días que he podido sentir tu sufrimiento (…). No veo la hora de poder estar entre tus brazos y darte todos los abrazos que en estos 17 años no te he dado”, escribió.

“Vamos papi yo sé que tú puedes salir de esto, no te has rendido nunca a lo largo de tu vida”, agregó.

La publicación despertó todo tipo de mensajes de apoyo para ella y su padre en este complicado momento.

“Así será mi ‘Sofi’. Estamos con todos ustedes unidos en oración (…). Es verdad, las batallas son dadas a sus soldados más fuertes. Fuerza a tu familia (…). Fe, que Dios todo lo puede”, fueron algunos de los mensajes en la publicación.