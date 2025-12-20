“Medida de aseguramiento no es pena anticipada”: abogado Mauricio Pava sobre Ricardo Bonilla
El abogado Mauricio Pava, quien defiende los intereses del exministro Ricardo Bonilla, se refirió en W Fin de Semana a la orden de captura contra su cliente por el desfalco a la UNGRD.
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda de Colombia
