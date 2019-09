Conozca a Hattie RetroAge, la abuela estadounidense que triunfa en Tinder

Hattie RetroAge, la abuelita estadounidense de 83 años que es la sensación en Tinder compartió durante el programa por qué decidió entrar a la aplicación: “en un inicio yo pensaba que era una aplicación solo para sexo, pero un día mis amigas me contaron que a sus esposos los habían conocido por esta aplicación, así que desde ahí me inscribí a Tinder”.

Sobre el por qué le gusta salir con hombres menores que ella, expresó: “Hay muchas razones, una es la sexualidad, pero cuando yo salgo con hombres mayores sólo hablan del pasado y yo estoy viviendo el presente, en cambio los jóvenes hablan del futuro”.

Hattie RetroAge dejó claro que salió con un joven que pasaba por los 20, pero que no es un tema de edad. Sin embargo, expresó que no está buscando a nadie que tenga menos de 60 años.

La estadounidense tiene dos hijos, frente a lo que piensan de la personalidad que tiene, contó que: “mi hijo me dice que no le gusta mi estilo de vida, que prefiere que no le cuente nada. En cambio mi hija si me dice que yo la inspiro a las mujeres".

Para finalizar, RetroAge habló sobre si busca o no una relación estable en esta aplicación: “Yo quiero tener un hombre para toda mi vida, si alguien me lo propone en este momento lo dejo todo, pero mientras llega un hombre que me diga eso, seguiré saliendo con hombres y disfrutando”.