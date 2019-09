Conozca cómo hacer que las producciones de cine y TV sean amigables con el medio ambiente

La estadounidense Emillie O’Brien fundó hace aproximadamente ochos años una consultora que busca reducir la huella de carbono, minimizar desperdicios y preferir opciones ecológicas al momento de hacer cine o televisión.

Para empezar, Emillie expresó que una película puede producir alrededor de 250 toneladas de desechos y 1.000 toneladas métricas de CO2.

Sobre cómo se reduce este tipo de contaminación, O’Brien explicó que: “hay muchos métodos. Hay que reciclar cosa por cosa. Somos pioneros de poner carros eléctricos que minimicen la contaminación. Además usamos generadores de energía.”

Por otro lado, la fundadora comentó que se empezó a interesar por el tema debido a que: “yo iba mucho de campamento y allí me enseñaban a cuidar los espacios que el planeta me daba. Luego hice una carrera de cine y me enfoqué en documentales sobre medio ambiente, ahí me di cuenta que esta industria no es amigable con el planeta”

En cuanto a la industria que más contamina dejó claro que la televisión es mucho más sostenible, en cambio, las películas usan más materiales que contaminan en un mayor nivel el planeta.