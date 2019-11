Conozca When I was ill, el reportaje gráfico sobre el cáncer

Alyona Kochetkova, fotógrafa rusa, quien fue reconocida en el World Press Photo 2019 por su reportaje gráfico "When I was ill", comentó durante el programa en qué momento decidió autografiarse: “Tuve un periodo muy duro, a mis 29 años me diagnosticaron cáncer de seno y perdí mucha energía en las quimioterapias, antes fotografiaba muchas cosas, pero luego me di cuenta que la única forma de salir de esta enfermedad era tomándome fotos a mí misma”.

Sobre el proceso y lo más difícil que mostró en sus fotografías, Kochetkova dijo que: “Fue sacar la fortaleza como mujer y darme cuenta de toda la vida que tenía por delante y saber que había algo más allá de la enfermedad”.