"Creí que me escupirían" Las razones por las que Meghan Fox se alejó de Hollywood

Meghan Fox es una reconocida actriz, que a finales de la década de los 2000 era una prometedora artista de Hollywood, sin embargo, poco tiempo después de su participación en Transformers, Fox se alejó paulatinamente de los reflectores.

Pues ahora, en una entrevista con el programa de Fox "Entertainment Tonight", explicó que el alejamiento comenzó tras el estreno de la película "Jennifer's Body", en 2009.

“Tenía una relación tan tensa con el público, con los medios de comunicación y con los periodistas, y estaba luchando tanto en ese momento, que eso no me resultó particularmente doloroso. Sólo era parte del conjunto" aseguró.

Además dijo que “creo que sufrí un verdadero colapso psicológico. No quería hacer nada. No quería que me vieran. No quería tener que tomarme una foto, salir en una revista, o caminar por una alfombra. No quería que me vieran en público para nada porque… pensaba que se burlarían de mí o que me escupirían, o me gritarían, o que la gente me iba a apedrear o a atacarme por salir al aire libre o por lo que fuera”.

Finalmente, Fox decidió “esconderse y sanar” y actualmente es madre de tres hijos junto a Brian Austin Green.