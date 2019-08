¿Cuánto facturaron actores como La Roca, Chris Hemsworth y Adam Sandler en el último año?

La Roca recaudó 89,4 millones de dólares en 12 meses, volviendo al puesto número uno que ocupó por última vez en 2016.

El actor de 47 años obtuvo llenó sus bolsillos gracias al éxito de "Jumanji: Welcome to the Jungle", y sus protagónicos en la saga de "Rápido y Furioso", incluyendo la recientemente estrenada "Hobbs & Shaw".

El actor Chris Hemsworth, quien interpreta a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, ocupa el segundo lugar en la lista, con ingresos por 76,4 millones de dólares.

La lista cubre el período de junio de 2018 a junio de 2019, durante el cual Marvel Studios lanzó "Avengers: Endgame", la película más taquillera de todos los tiempos.

Los 10 mejor pagos:

1. Dwayne Johnson ( 89,4 millones de dólares)

2. Chris Hemsworth (USD 76,4 millones)

3. Robert Downey Jr. (USD 66 millones)

4. Akshay Kumar (USD 65 millones)

5. Jackie Chan (USD 58 millones)

6. Bradley Cooper (USD 57 millones)

7. Adam Sandler (USD 57 millones)

8. Chris Evans (USD 43,5 millones)

9. Paul Rudd (USD 41 millones)

10. Will Smith (USD 35 millones)