¿De qué se trata el reto de publicar fotos en blanco y negro en Instagram?

Si este sábado entró a Instagram y se encontró con cientos de fotos en blanco y negro de las mujeres que usan la aplicación y no entendió de qué se trata, acá le explicamos.

Esta tendencia, que se hizo popular en varios países, consiste en que las mujeres publiquen una foto de sí mismas. El objetivo es resaltar diferentes valores y virtudes y así crear una red de apoyo.

El 'Challenge Accepted', como se denominó el reto, comenzó como una cadena en la que una mujer le envía el siguiente mensaje a otra: "Tuve cuidado de escoger a quien creo que va a cumplir con el desafío, pero sobre todo a quien comparte el siguiente pensamiento: entre mujeres existen muchas críticas por lo que deberíamos cuidarnos unas a otras. Somos lindas de la forma que somos".

Luego de enviar dicho mensaje en privado, cada una publica su imagen con la etiqueta #ChallengeAccepted y menciona a una amiga a la que invitó a hacer parte del reto.

Le puede interesar: Johnny Depp intenta demostrar la violencia de su exesposa en juicio por difamación

En Colombia, se unieron varias celebridades como Luisa Fernanda W, Maleja Restrepo, Daniella Álvarez, Gabriela Tafur y Pautips.

"No tengas miedo a ser VALIENTE. Valiente es el que no espera a que lo amen sino el que se atreve a amar, valiente es quien no renuncia a si mismo, valiente es aquel que se acepta tal y como es, incluso cuando la vida te ha generado cambios. La valentía es la fuerza interior que supera nuestros miedos y nos hace volar más alto (sic)", publicó la exreina Daniella Álvarez.

Como todos los retos y tendencias que se viralizan en la red, varios internautas manifestaron que esta acción no logra la unión entre mujeres, pues no va más allá de las redes sociales.