"Del otro lado", la película que muestra la travesía hacia el perdón con las Farc

El pasado 14 de octubre llegó a las salas de cine la película llamada “Del otro lado”, la cual habla sobre los días de Beatriz Echeverry, la madre del director Iván Guarnizo, durante su secuestro en la selva de Colombia. La cinta muestra la travesía de las personas que estuvieron en cautiverio, con un mensaje de perdón y reconciliación.

Iván Guarnizo, director de la película, manifestó en W Fin de Semana que “del otro lado me encontré que una humanidad que no había pensado y que pensé que no existía. Encontré el amor y la solidaridad sin que yo me lo esperara”.

Indicó que “aunque hubo un día que lo cambió todo, a mi mamá la secuestraron en el 2004 y la liberaron a finales del 2005. Unos años después se enfermó de un cáncer y en el 2012 murió, pero ella falleció un mes antes que se anunciaran los diálogos de paz en La Habana. Mi mamá y yo tuvimos una última conversación, y es que vimos el anuncio y ella me dijo que ya había perdonado”.

Le puede interesar:

Además, contó que “ella había escrito un diario mientras que estuvo secuestrada, luego me puse a leerlo y por esos se dio el origen del proyecto. Dije esto se va a convertir en una película, pero al mismo tiempo era algo personal”.