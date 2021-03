Demi Lovato dice que perdió la virginidad en una violación de adolescente

Es el testimonio más impactante de una cinta que, a través de cuatro partes, repasa la accidentada fama de la cantante con declaraciones sobre sus episodios más trágicos como el ingreso que sufrió en 2018 tras una sobredosis por la que casi pierde la vida.



"Perdí mi virginidad en una violación", dijo la actriz en el documental estrenado este martes en el festival South by Southwest (SXSW).



"Nos estábamos besando y le dije 'Oye, esto no va más lejos, soy virgen y no quiero hacerlo de esta manera'. Pero eso no le importó, lo hizo de todos modos. Yo lo interioricé y me dije a mí misma que era mi culpa, porque fui a la habitación con él", recordó.



Según la artista, la presión por ser una joven ejemplar de Disney impidió que hablara del asunto. Por aquel entonces, Lovato, Selena Gómez, Miley Cyrus y los Jonas Brothers eran las estrellas de la factoría de entretenimiento, que, entre otros detalles, llevaban anillos de castidad en eventos públicos.



"Las mujeres suelen estar más oprimidas que los hombres, especialmente a los 15 años", aseguró.



Sin identificar a su agresor, Lovato indicó que tuvo que ver a ese chico "todos los días" en el trabajo y que desarrolló un trastorno alimenticio mientras lidiaba con el trauma.



Además, la cantante también repasó otro episodio en el que fue asaltada sexualmente por la persona que le suministró drogas el mismo día que sufrió una sobredosis. "No solo tuve una sobredosis, también se aprovecharon de mí", afirmó Lovato, que tiene la sospecha de que le dieron varias sustancias mezcladas sin su conocimiento.



Tras esa sobredosis, por la que casi pierde la vida, Lovato sufrió un infarto y tres derrames cerebrales.



"Los médicos dijeron que solo tenía 5 o 10 minutos más de vida (...) -explicó-. Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer".



Lovato aseguró que esos efectos secundarios le recuerdan lo que podría haber pasado y lo que le sucedería si vuelve a "esa zona oscura otra vez".



"Todo tenía que suceder para que pudiera aprender las lecciones que aprendí -añadió-. Estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora".



El documental, que forma parte del catálogo de YouTube, está acompañado de una anotación que alerta de contenido sensible que puede ser incómodo para algunas audiencias.



Lovato publicará el próximo 2 de abril el álbum "Dancing With The Devil. The Art Of Starting Over", el primero tras su parón de 2018.