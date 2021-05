Denis Cruz rechaza invitación a la mesa de diálogo y la tilda de engaño

Así como ya lo han manifestado otros actores destacados de la protestas como Adriana Lucía, la joven aseguró que no asistiría a lo que el gobierno de Ivan Duque ha llamado el "gran diálogo" por su experiencia pasada en 2019, luego del fatídico hecho que le arrebató la vida a su hermano y que fuese invitada a la mesa de diálogo que se organizó en aquel entonces.

Cruz aseguró que fue engañada por el gobierno en aquella ocasión y que de lo pactado aún no se han cumplido las puntos:

"Ese no fue un diálogo, fue un engaño que al parecer el día de hoy pretender repetir. Queremos manifestar públicamente que no asistiremos a este ‘gran diálogo’ porque de este no participarán quienes se están movilizando, madres y familias de decenas de jóvenes que ha asesinado la Policía en este paro, en las movilizaciones de noviembre del 2019, las de septiembre del 2020, en Bogotá, y todas las víctimas de los abusos del Esmad”, afirmó.

También dijo que si Iván Duque y sus funcionarios se comprometían a restablecer los derechos de todas la familias que han perdido a uno de sus seres queridos en las protestas, consideraría un lugar a la mesa:

“Si es así, con gusto participaremos de la negociaciones en la que buscaremos que haya justicia en casos de violencia policial, eliminar la posibilidad de que la justicia penal militar y policial conozca de casos de violaciones de Derechos Humanos en manifestaciones ciudadanas, una reforma a la policía para que hechos como los de mi hermano Dilan no se repitan, entre otros”, dijo.