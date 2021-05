Adriana Lucía rechaza propuesta de Duque para hacer parte de mesa de diálogo

En un video prublicado en sus redes sociales, la cantante le comunicó a sus seguidores que había declinado la oferta del mandatario y del comisionado de paz, Miguel Ceballos, porque pese a que ella ha tenido un papel activo en la protesta social como representante de un Canto x Colombia, no era ella la persona a la que debían escuchar.

"Hay comunidades que llevan años tratando de ser escuchados, y no seré yo quien ocupe ese lugar que no me corresponde", dijo la artista.

La cordobesa agradeció el gesto, pero le recordó al presidente Iván Duque que deben ser los jóvenes y comunidades de todos las regiones del país, quienes merecen un lugar en la mesa. Además, expresó su rechazo a la violencia en las protestas y lamentó las muertes de jóvenes durante las marchas:

“Hay muchas madres buscando a sus hijos, porque esos hijos, salieron a reclamar sus derechos y fueron reprimidos de manera violenta y esa violencia tiene que pararla ya“, indicó.

También le sugirió al presidente Duque que se desplace hasta lo territorios para emprender los diálogos y que no lo haga desde Casa de Nariño:

“Le tengo una propuesta, diálogos abiertos, públicos, transmitidos, pero no en Palacio, en territorio, donde los jóvenes pueden ser escuchados. Los jóvenes merecen ser representados por ellos mismos“, sugirió.

En su intervención, también habló sobre la violencia desmedida en Cali y sugirió al Arzobispo de Cali, Darío Monsalve, para que sea el encargado de crear en puentes entre la sociedad civil y el gobierno.