Desde hace años enfrento episodios de depresión: por primera vez Pirry habla de su salud

Desde el pasado 4 de enero, Guillermo Arturo Prieto La Rotta, conocido como Pirry, se encuentra hospitalizado en el Hospital Universitario San Rafael, de Tunja, tras sufrir un cuadro depresivo.

Ante la situación, el presentador publicó en su cuenta de Instagram una foto en donde agradece a su familia y a cada una de las personas que se han solidarizado con su situación. “GRACIAS TOTALES. Durante estos últimos tres días he recibido gran cantidad de mensajes de apoyo y cariño a propósito de mi estado de salud (y eso que no lo había hecho público)”.

Pirry confesó que desde que estaba a cargo de su programa en el canal RCN viene padeciendo esta enfermedad. “Muchos de ustedes no lo saben pero desde hace años enfrento episodios de depresión y ansiedad. Comenzaron mientras trabajaba en mi programa de RCN y llegaron las primeras amenazas y agresiones telefónicas y luego en las redes. Esa fue una de las razones por las que me tomé un año sabático y es algo que incluso he compartido en mi obra de teatro “Pirry y el volcán".

Prieto La Rotta agregó la importancia de prestarle atención a la depresión y estrés. “El estrés es un asesino silencioso y la depresión una enfermedad seria. En estos tiempos mi situación es mucho mejor que en el 2014 por ejemplo, pero cada tanto regresa de pronto como un ataque de ansiedad o una crisis nerviosa”.

“Un cuadro de depresión me ha traído al hospital nuevamente pero con la compañía de mi familia el apoyo médico y obvio todos sus mensajes, ya estoy mucho mejor y ojalá entre mañana y pasado mañana estaré en mi casa”, dijo Pirry.

Por último, el director de El mundo según Pirry (luego Especiales Pirry) agradeció a cada una de las personas que se han solidarizado con su situación. “De verdad agradecido por todo su apoyo y cariño les mando un gran abrazo a todos y mi solidaridad a todos los que pasan por esta enfermedad”.