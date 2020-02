Detrás de los ambientes de ‘Toy Story 4’ está un colombiano

Camilo Castro participó en la película de Pixar, ‘Toy Story 4’, como diseñador de los entornos en los que se desarrolla la historia. Junto al director de arte era el encargado de crear cómo debía verse estéticamente la película en cuanto a personajes, luces, etc.

“Yo me gradué de la universidad hace dos años y cuando me gradué recibí una oferta de trabajo de Pixar y fue así como me dieron la oportunidad para trabajar para ellos”, contó Castro sobre cómo llegó a trabajar con la productora.

El colombiano también tuvo la oportunidad de estar detrás de Duke Caboom, personaje nuevo, un motociclista acróbata de los 70.

Camilo participó en el diseño del gráficos, vestuario y colores que hacían alusión al juguete vintage. “Muchas personas trabajan en estas películas. Yo no puedo decir que diseñé tal cosa, son ideas de muchas personas y yo ayudé en el vestuario de Duke”.

Castro comentó que fue un ciclo la realización de la película, no se sabía cuánto tiempo se tardaría todo el diseño, además, había escenarios que podían tardar un día hasta dos años en diseñarlos.