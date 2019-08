Diego Mateus presenta su libro “Formateando la memoria”

El colombiano compartió durante el programa que su libro analiza la historia de Colombia desde un punto de vista positivo: “los jóvenes ya no saben de historia y los viejos nos olvidamos de historia. Me llamó planeta y me dijo que le escribiera a los millennials.”

Además compartió que tuvo que reconstruir la historia tres veces porque tuvo todo tipo de problemas como la impresión.

Sobre el reto más grande al escribir este libro comentó que: “hice un libro tipo YouTube, con mucho contenido, con información pop, tiene dibujos, además está abordado por colores. El mayor reto es que los jóvenes lean.”